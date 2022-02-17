На Алтае шесть человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи

БАРНАУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем на Чуйском тракте в Алтайском крае, шесть человек пострадали, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону в четверг.

"По предварительным данным, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, водитель автомобиля УАЗ (скорая медицинская помощь) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy, двигавшимся в направлении Бийска. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек, они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло около 10:00 (06:00 мск) на 333-м км федеральной трассы в Зональном районе. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, на ликвидацию последствий ДТП привлекались 23 человека и восемь единиц техники.