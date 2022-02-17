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Концерн Deutsche Bahn остановил движение поездов в нескольких регионах ФРГ из-за урагана

Ураган "Иления" обрушился на север и восток Германии

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов в нескольких федеральных землях из-за урагана "Иления". Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте компании сообщении.

"В настоящее время движение поездов дальнего следования остановлено в следующих федеральных землях: Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург - Передняя Померания, Бранденбург и Берлин", - отметили в концерне. При этом в Deutsche Bahn уточнили, что удар стихии пришелся и на другие регионы ФРГ: Северный Рейн - Вестфалию, Рейнланд-Пфальц, Гессен, Тюрингию, Саксонию-Анхальт и Саксонию.

Ураган "Иления" обрушился на север и восток Германии. Скорость ветра в некоторых районах страны достигала 42 м/с. Информации о пострадавших не поступало.

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