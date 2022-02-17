Два жителя Сахалина нелегально добыли краба почти на 3 млн рублей

ТАСС, 17 февраля. Сотрудники правоохранительных органов на Сахалине задержали двух местных жителей, незаконно выловивших краба почти на 3 млн рублей, сообщается на сайте областного УМВД России.

"Своими противоправными действиями указанные лица причинили особо крупный ущерб государству на общую сумму 2 847 634 рубля", - говорится в сообщении.

Браконьеры были задержаны в районе села Туманово Макаровского района. На самоходном судне они незаконно выловили в открытом море около 200 особей камчатского краба. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов с особо крупным ущербом").