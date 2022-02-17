Дагестанские спасатели ищут двух мужчин, пропавших в Каспийском море

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Спасатели в Дагестане ищут двух мужчин, пропавших в Каспийском море, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС по региону.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в населенном пункте Новый Чечень Кизлярского района пропали двое мужчин. Предположительно, вышли на резиновой лодке в Каспийское море, на связь выходили последний раз в 11:00 16 февраля, на берегу найден их мотоцикл", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательных работах задействованы шесть человек и одна единица техники.