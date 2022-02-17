На Кубани мужчину подозревают в организации убийства сына ради наследства

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Жителя Краснодарского края подозревают в организации убийства своего сына, по предварительным данным, причиной стало желание мужчины завладеть имуществом по наследству. Как сообщили журналистам в четверг в краевом следственном управлении СК РФ, в качестве исполнителя в рамках спецоперации выступил сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело.

"По материалам, предоставленным ГУ МВД РФ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в приготовлении убийства сына (ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, мужчина решил организовать убийство 39-летнего сына, чтобы затем завладеть его квартирой в краевом центре и другим имуществом, вступив в права наследства", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина искал исполнителя убийства, о чем узнали сотрудники правоохранительных органов, в роли исполнителя выступил сотрудник полиции, мужчина передал ему запасные ключи от квартиры сына, нож в качестве орудия совершения преступления и аванс в размере 5 тыс. рублей. По предварительным данным ведомства, общая сумма оплаты за заказное убийство должна была составить 500 тыс. рублей, мужчина обещал передать деньги исполнителю после вступления в наследство. По данным краевого следственного управления СК РФ, исполнитель сообщил заказчику информацию о том, что его сын якобы убит, и предоставил подтверждающие материалы. После этого мужчина передал ему еще 10 тыс. рублей и был задержан.

Следователи ходатайствовали об аресте фигуранта дела на время предварительного следствия.