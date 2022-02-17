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Пять машин и автобус столкнулись в Подмосковье

Пострадали два человека

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали при столкновении пяти машин и автобуса в Можайском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в 11:40 на 108-м километре Минского шоссе в Можайском районе произошло столкновение шести транспортных средств: трех грузовых, двух легковых автомобилей и рейсового автобуса. В результате ДТП два человека, находившихся в легковом автомобиле, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

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