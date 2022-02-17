В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в четверг в одном из спальных районов Ростова-на-Дону, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Ростовской области. В результате аварии водители двух автомобилей получили травмы.

"Сегодня в 10:30 мск в городе Ростове-на-Дону в районе дома № 117 по улице Фурмановской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21102 превысил безопасную скорость, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21043, остановившимся на запрещающий сигнал светофора. От удара машину отбросило на автомобиль ГАЗ-A23R32, который продолжил движение и в свою очередь допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. Последний также столкнулся с автомобилем Honda Civic.

Отмечается, что в результате ДТП водители автомобилей ВАЗ-21102 и ВАЗ-21043 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.