DPA: в Германии не менее двух человек погибли в результате урагана "Иления"

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. По крайней мере два человека погибли в результате последствий урагана "Иления", обрушившегося ранее на различные регионы Германии. Об этом в четверг сообщило агентство DPA.

По его информации, в федеральной земле Саксония-Анхальт недалеко от района Зюдхарц на проселочной дороге погиб 55-летний мужчина. По данным полиции, из-за сильного ветра на его автомобиль упало дерево, в результате чего машина перевернулась. В то же время, как пишет DPA, в Нижней Саксонии из-за разгула стихии погиб 37-летний мужчина. Причиной случившегося также стало падение дерева на автомобиль.

Ранее из-за урагана "Иления" германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов в федеральных землях: Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург - Передняя Померания, Бранденбург и Берлин. Удар стихии пришелся и на другие регионы ФРГ: Северный Рейн - Вестфалию, Рейнланд-Пфальц, Гессен, Тюрингию, Саксонию-Анхальт и Саксонию.

Жители некоторых регионов ФРГ временно остались без электричества. Скорость ветра в отдельных районах страны достигала порядка 42 м/с. Метеорологическая служба Германии предупредила, что приближается еще один ураган.