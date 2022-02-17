В Дагестане нашли тело одного пропавшего в Каспийском море мужчины

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело одного мужчины, пропавшего 16 февраля в Каспийском море. Поиски второго мужчины продолжаются, проинформировали в четверг в пресс-службе МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что спасатели в Дагестане ищут двоих мужчин, пропавших в Каспийском море.

"Спасателями обнаружено тело мужчины 1997 года рождения в 3 км южнее населенного пункта Новый Чечень в прибрежной акватории Каспийского моря. Поисково-спасательные работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток. Поиски второго мужчины продолжатся 18 февраля с 07:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего обследовано 9 кв. км морской зоны и 6 кв. км. прибрежной зоны.