В Москве задержан второй напавший на полицейских пассажир метро

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали второго участника драки с полицейскими, которая произошла на станции метро "Тульская" в столице, сообщила ТАСС глава пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Задержан второй фигурант, подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене", - сказала Иванова, добавив, что это молодой человек 2003 года рождения.

Ранее сообщалось, что два пассажира московского метро на станции "Тульская" избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Подозреваемый 2000 года рождения был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти), по данной статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.