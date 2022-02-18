В Москве завершили следствие по делу о фотосессии на фоне мечети

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об оскорблении чувств верующих, которое возбудили после откровенной фотосессии женщины на фоне мечети на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении шести фигурантов, обвиняемых в оскорблении чувств верующих в центре Москвы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", - сказала Иванова.

Всего в деле шестеро фигурантов в возрасте от 19 до 41 года. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и оскорбляющее чувства верующих"). Статья подразумевает штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года.

20 января в интернете появились фотографии 40-летней женщины в черном нижнем белье, балаклаве и чулках на фоне Соборной мечети на проспекте Мира. После резонанса в СМИ участники фотосессии заявили, что таким образом хотели показать пользователям интернета, какой контент не следует делать, но следствие, изучив переписки фигурантов, пришло к выводу, что своим оправданием они пытались ввести в заблуждение аудиторию и набрать больше подписчиков.