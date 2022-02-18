Мосгорсуд приговорил москвича к 22 годам колонии за сексуальное насилие над детьми

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя столицы за сексуальное насилие над четырьмя детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Московский городской суд признал 47-летнего жителя столицы Александра Романова виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего") и ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Он приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях сроком на 20 лет.

Установлено, что в период с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов в своем автомобиле, который он парковал на улице Моршанской, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих ранее знакомых ему мальчиков в возрасте 14 лет и одного 12-летнего мальчика.