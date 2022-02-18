На Кубани обвиняемого в подготовке заказного убийства сына арестовали на время следствия

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Красноармейском районе Краснодарского края удовлетворил ходатайство следователей и избрал на время предварительного следствия в отношении мужчины, обвиняемого в подготовке заказного убийства сына, меру пресечения в виде ареста. Об этом журналистам сообщили в пятницу в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что следователи на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, которого подозревали в организации убийства своего сына. По предварительным данным, причиной стало желание мужчины завладеть имуществом по наследству, он был задержан, следователи планировали ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения на время предварительного следствия.

"В настоящее время ему предъявлено обвинение в приготовлении убийства сына, по ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, мужчина искал исполнителя убийства, о чем узнали сотрудники правоохранительных органов, в роли исполнителя выступил сотрудник полиции, мужчина передал ему запасные ключи от квартиры сына, нож в качестве орудия совершения преступления и аванс в размере 5 тыс. рублей. По предварительным данным ведомства, общая сумма оплаты за заказное убийство должна была составить 500 тыс. рублей, мужчина обещал передать деньги исполнителю после вступления в наследство. Позже исполнитель сообщил заказчику информацию о том, что его сын якобы убит и предоставил подтверждающие материалы. После этого мужчина передал ему еще 10 тыс. рублей и был задержан.