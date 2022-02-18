Число жертв паводка в Бразилии выросло до 120

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 февраля. /ТАСС/. Число жертв сильных дождей и вызванных ими оползней и паводка в бразильском Петрополисе выросло до 120, из них 20 несовершеннолетние. Об этом в пятницу сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы. Ранее сообщалось о 104 погибших.

На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, в полицию поступили сведения о 116 пропавших, однако правоохранители пока не знают, есть ли они среди спасенных и жертв. В поисковых работах заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

"Это был самый сильный дождь [в городе] с 1932 года", - заявил он в ходе общения с прессой.

Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и почти 230 мелких инцидентах. 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС. В четверг вечером в городе объявили тревогу в связи с приближением нового грозового фронта.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в момент удара стихии находился с визитом в Москве, сообщил в соцсетях, что распорядился оказать федеральную помощь пострадавшим, а также городским властям в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. Как ожидается, Болсонару должен посетить город в пятницу.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил российский лидер Владимир Путин.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 200 человек в штатах Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

В январе 2011 года в результате оползней и паводков, вызванных сильными ливнями, в горных районах Рио-де-Жанейро погибли более 900 человек, около 100 пропали без вести, порядка 35 тыс. жителей остались без крова.