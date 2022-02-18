В Лондоне шторм "Юнис" повредил часть крыши стадиона О2 Arena

ТАСС, 18 февраля. Шторм "Юнис", обрушившийся на Великобританию, повредил крышу лондонского стадиона O2 Arena. Об этом в пятницу сообщается на сайте радиостанции LBC.

"Крыша культовой O2 Arena в Лондоне, по всей видимости, была повреждена сильным ветром", - говорится в сообщении.

Как видно на сопровождающем информацию видео, белый купол стадиона частично разорвало, а его элементы развеваются на ветру.

"Юнис" может стать самой сильной бурей в стране более чем за 30 лет. В январе 1990 года жертвами циклона, получившего название "Шторм в День Бернса", в королевстве стали 50 человек. В четверг из-за предстоящей непогоды было проведено заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что армия находится в состоянии повышенной готовности для оказания помощи населению.