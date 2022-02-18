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В Лондоне шторм "Юнис" повредил часть крыши стадиона О2 Arena

Белый купол стадиона частично разорвало сильным ветром

ТАСС, 18 февраля. Шторм "Юнис", обрушившийся на Великобританию, повредил крышу лондонского стадиона O2 Arena. Об этом в пятницу сообщается на сайте радиостанции LBC.

"Крыша культовой O2 Arena в Лондоне, по всей видимости, была повреждена сильным ветром", - говорится в сообщении.

Как видно на сопровождающем информацию видео, белый купол стадиона частично разорвало, а его элементы развеваются на ветру.

"Юнис" может стать самой сильной бурей в стране более чем за 30 лет. В январе 1990 года жертвами циклона, получившего название "Шторм в День Бернса", в королевстве стали 50 человек. В четверг из-за предстоящей непогоды было проведено заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что армия находится в состоянии повышенной готовности для оказания помощи населению.

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