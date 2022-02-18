Штормовой ветер повредил крышу стадиона в Гааге

ГААГА, 18 февраля. /ТАСС/. Шторм "Юнис", обрушившийся на Нидерланды, повредил крышу главного стадиона в Гааге, на котором обычно выступает гаагский футбольный клуб "АДО Ден Хааг". Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, ветер сорвал часть крыши, и ее обломки летают в воздухе.

В свою очередь пожарная служба сообщила о том, что один человек погиб в результате падения дерева. Инцидент произошел в Амстердаме. Он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Некоторые трассы в стране перекрыты из-за перевернутых ветром грузовиков или поваленных деревьев. Авиакомпания KLM объявила об отмене почти 170 рейсов из-за шторма. С перебоями работает и общественный транспорт.