При столкновении трех автомобилей в Марий Эл пострадали шесть человек

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. На автотрассе "Вятка" в Звениговском районе Марий Эл столкнулись три автомобиля, в результате происшествия пострадали шесть человек. Такие данные сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД по республике.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня в Звениговском районе. Около 07:30 на 35-м км автодороги "Вятка" произошло столкновение трех автомашин. В результате ДТП есть пострадавшие, предварительно, шесть человек", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства происшествия, организовано реверсивное движение.