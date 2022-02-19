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При столкновении трех автомобилей в Марий Эл пострадали шесть человек

На участке, где произошло ДТП, организовали реверсивное движение

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. На автотрассе "Вятка" в Звениговском районе Марий Эл столкнулись три автомобиля, в результате происшествия пострадали шесть человек. Такие данные сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД по республике.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня в Звениговском районе. Около 07:30 на 35-м км автодороги "Вятка" произошло столкновение трех автомашин. В результате ДТП есть пострадавшие, предварительно, шесть человек", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства происшествия, организовано реверсивное движение.

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