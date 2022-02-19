В Красноярском крае в ДТП погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. В Боготольском районе Красноярского края столкнулись два автомобиля. Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД региона, в ДТП два человека погибли и троих, включая двоих детей, госпитализировали.

Авария произошла на 612-м км федеральной трассы "Сибирь". "В результате ДТП мужчина и женщина, находящиеся в автомобиле Toyota Spacio, погибли на месте ДТП. В салоне автомобиля находились два ребенка 10 и 16 лет, они госпитализированы в больницу. Водитель автомобиля Toyota Mark II также госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что погибшие - мать детей и ее брат, который находился за рулем. Причины аварии устанавливаются.