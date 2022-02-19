При пожаре в дачном доме в Тверской области погибли четыре человека

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Тела четырех человек, в том числе двоих детей, обнаружили утром в субботу при тушении пожара в дачном доме в Конаковском районе Тверской области. Проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Около 07:00 мск 19 февраля поступило сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в СНТ "Елочка" в Конаковском районе. В ходе тушения пожара обнаружены четыре тела, в том числе двоих детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия находится Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов. "Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре Тверской области", - добавили в пресс-службе.