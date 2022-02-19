В отношении главы жилищной инспекции Приморья возбудили дело за взятки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальника государственной жилищной инспекции по Приморскому краю Евгения Баршая по факту получения взятки, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Приморского края признала законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении фигуранта по ч. 2 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах края, 18 февраля сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю задержали Баршая при передаче ему взятки.

По версии следствия, руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края получил от представителя юридического лица взятку в 100 тыс. рублей за включение дополнительных многоквартирных домов на территории Владивостока в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими. Взяткодатель действовала в рамках федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", уточняется в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Приморья сообщила, что Баршай в пятницу покидает свой пост, это его последний рабочий день в правительстве края. Служебный контракт с ним не продлили.