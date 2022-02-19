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В ДТП с участием автобуса в Ульяновской области пострадали два человека

Из числа пассажиров автобуса никто не пострадал

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Чердаклинском районе Ульяновской области, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

"По предварительной информации, 19 февраля в 10:10 на 2-м км автодороги пос. Первомайский - Крестово Городище - Белорыбка в Чердаклинском районе Ульяновской области водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1963 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир ВАЗа доставлены в медицинское учреждение", - отметили в ведомстве.

Пассажиры автобуса не пострадали, их отправили в пункт назначения попутным автотранспортом. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

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