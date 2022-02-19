В парижской тюрьме покончил с собой модельный агент

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Модельный агент Жан-Люк Брюнель, которого во Франции обвиняли в сводничестве и изнасиловании несовершеннолетних, найден мертвым в парижской тюрьме "Санте". Об этом сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Брюнель проходил в качестве одного из обвиняемых по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которому в 2019 году в США были предъявлены обвинения в организации проституции. По информации источников, Брюнель покончил жизнь самоубийством в ночь на субботу. Полиция начала расследования обстоятельств смерти модельного агента.

Брюнель был задержан 16 декабря в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, когда ожидал посадки на самолет, вылетавший в Дакар. Как сообщалось тогда, несколько бывших топ-моделей обвинили его в изнасилованиях, в связи с чем прокуратура начала проверку. Кроме того, его подозревали в сводничестве, в том числе в подборе несовершеннолетних девушек для Эпштейна.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами Нью-Йорка 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входили действующие и бывшие должностные лица США и других стран. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.