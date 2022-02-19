Уровень воды в устье реки Преголи у Калининграда из-за шторма поднялся до опасной отметки

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Уровень воды в устье реки Преголи поднялся до опасной отметки 160 см. Фиксируются подтопления на отдельных участках дорог в поселке Прегольский, сообщили ТАСС в городской администрации.

"На 12:00 (13:00 мск) уровень воды в устье реки Преголи у Калининграда достиг опасной отметки 160 см. До конца дня 19 февраля ожидается уровень [воды в реке] 160-180 см", - привели в администрации данные калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за подъема уровня воды в реке отмечены подтопления на Прегольском проезде и на двух участках улицы Ручейной. В связи с тем, что это препятствует проезду легкового транспорта городская администрация города организовала движение бесплатных автобусов ПАЗ из Прегольского до проспекта Победы в Калининграде.

Главное управление МЧС по региону в пятницу объявило по области предупреждение о шторме с порывами ветра до 27 м/с. Как сообщили ТАСС в областной метеослужбе, прошедшей ночью максимальные порывы в городе Пионерском на побережье Балтийского моря достигали 25 м/с, в районе аэропорта Храброво - 26 м/с. В течение дня сильный ветер будет сохраняться.

В Калининграде, по данным горадминистрации, штормом повалило около 40 деревьев, в том числе на проезжую часть дорог, тротуары, линии городского освещения. Повредило 11 автомобилей. Сообщений о пострадавших не поступало.

В дирекции Калининградского аэропорта ТАСС сообщили, что задержек рейсов по погодным условиям нет. На официальном сайте компании "Россети Янтарь" сообщения об аварийных отключениях энергии в населенных пунктах отсутствуют.