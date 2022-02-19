Челябинский замминистра здравоохранения арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Челябинска в субботу арестовал заместителя регионального министра здравоохранения Александра Кузнецова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда в субботу.

"Тракторозаводский районный суд Челябинска по результатам рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Александра 1971 года рождения принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 18 апреля", - говорится в сообщении. Уточняется, что Кузнецову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что с 1 марта по 29 июля 2020 года Кузнецов, используя свои полномочия замминистра здравоохранения Челябинской области, вступил в сговор с представителями ЗАО "Медсервис-Регион" и аффилированными с ним лицами. С ними были заключены государственные контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по нацпроекту "Здравоохранение" по завышенной стоимости. В результате этого из бюджета было похищено более 63 млн рублей.

Кузнецов работает заместителем областного министра здравоохранения с 2013 года.