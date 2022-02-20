В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в республике

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), включая Донецк. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении представительства в Telegram-канале указано, что с 21:04 по 23:52 в субботу обстрелам подверглись населенные пункты Докучаевск, Октябрь, Сосновское, Александровка, Спартак. Всего по ним выпущено 20 гранат из АГС, 3 гранаты из СПГ, 38 мин калибра 120 мм и 4 снаряда калибра 122 мм.

Донецк был обстрелян в 00:03 в воскресенье, по нему выпустили 12 мин калибра 120 мм. Обстрел велся в направлении Донецкого завода химических изделий.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.