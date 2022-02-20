В ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла еще два населенных пункта республики

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли после полуночи из минометов населенные пункты Коммунаровка и Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как указано в Telegram-канале представительства, по Коммунаровке в 00:08 (совпадает с мск) выпущено 10 мин калибра 120 мм. Поселок Старомихайловка на западе Донецка оказался под огнем украинских силовиков дважды - в 00:15 и в 00:21, всего выпущено 20 мин калибра 82 мм.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.