В ДНР заявили, что ВСУ выпустили утром по Донецкому заводу химизделий свыше десятка мин

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) за час подверглись обстрелам украинских силовиков. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как указано в Telegram-канале представительства, в 05:57 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Докучаевск, а в 06:35 - Спартак и Донецк. Киевские войска в общей сложности выпустили 30 мин калибра 120 мм.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.