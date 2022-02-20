В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в магазине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве женщины-продавца в магазине. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий установили личность предполагаемого виновника гибели женщины. Им оказался 30-летний местный житель. Оперативники задержали его утром 20 февраля по месту жительства", - рассказал собеседник.

По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении. Оперативники нашли в квартире задержанного два предмета из ассортимента магазина. По словам источника, мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин. Однако продавец пригрозила нажать тревожную кнопку и отказалась проследовать в подсобное помещение.

Накануне Следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33-летней женщины с явными признаками насильственной смерти по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").