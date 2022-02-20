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В Бурятии на озере Котокель обнаружили тела троих мужчин

По данным следствия, внутри палатки, где заночевали рыбаки, ощущался стойкий запах бытового газа

ТАСС, 20 февраля. Тела троих мужчин обнаружили на льду озера Котокель в Прибайкальском районе Бурятии, идет доследственная проверка. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК России по региону.

"20 февраля днем на льду озера Котокель возле одноименной деревни в палатке обнаружены тела трех мужчин. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 19 февраля днем трое жителей Улан-Удэ на автомобиле одного из них поехали на рыбалку на озеро Котокель. "На месте, заехав на лед, они поставили палатку, разместились в ней и зажгли внутри газовую горелку. Ночью на лед приехала еще одна группа рыбаков. Утром они увидели, что на стоянке соседей нет следов, машина занесена снегом, но не придали значения. К полудню они решили проверить палатку и в ней обнаружили тела мужчин. Также внутри ощущался стойкий запах бытового газа", - добавили в СК.

Отмечается, что на месте происшествия внутри палатки нашли пластиковую бутылку, наполненную жидкостью с характерным запахом спирта. Видимых телесных повреждений у рыбаков не обнаружили. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинские исследования. Также проводятся другие необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

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