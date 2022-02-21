В ЛНР заявили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены три мирных жителя

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики 66 раз нарушили перемирие в воскресенье, обстреляв 24 населенных пункта в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил по итогам суток представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По состоянии на 00:00 представительством ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населенных пунктов республики. Активно применяется запрещенное минскими соглашениями вооружение", - написал Филипоненко в понедельник в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

В результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР ранены три мирных жителя - Народная милиция.