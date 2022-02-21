Суд прекратил уголовное преследование экс-зампредседателя правления ВЭБ Анатолия Балло

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова, обвиняемых ранее в хищении нескольких миллиардов рублей, в связи с истечением сроков давности. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

"Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказала пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

Подсудимые настаивали на своей невиновности.