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Суд прекратил уголовное преследование экс-зампредседателя правления ВЭБ Анатолия Балло

Дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова, обвиняемых ранее в хищении нескольких миллиардов рублей, в связи с истечением сроков давности. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

"Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказала пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

Подсудимые настаивали на своей невиновности.

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