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Четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае

Еще один получил травмы

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе в Пермском крае, в результате чего четыре человека погибли и еще одна женщина была госпитализирована, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД в понедельник.

"В ДТП четверо погибли, еще одна женщина госпитализирована", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что легковой отечественный автомобиль выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. Все погибшие и пострадавшая в момент столкновения находились в легковом автомобиле. Прочие обстоятельства ДТП устанавливаются.

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