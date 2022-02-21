В Москве у фальшивомонетчиков изъяли поддельные купюры на 10 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пятерых участников организованной группы, которые подозреваются в организации сбыта фальшивых денег. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГУ МВД России, в ходе обысков изъяты поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей и $100 на общую сумму более 10 млн рублей.

В ГУ МВД добавили, что в рамках оперативного эксперимента у подозреваемых были куплены фальшивые российские банкноты - свыше 1,5 млн рублей, а также около $10 тыс. Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 186 УК РФ). "На территории Москвы и области проведено пять обысков, в ходе которых изъяты денежные знаки номиналом 5 тыс. рублей и $100 на общую сумму более 10 млн рублей. По подозрению в противоправной деятельности полицейскими задержаны пятеро участников этнической организованной группы", - добавили в главке, отметив, что они оказались уроженцами ближнего зарубежья и жителями некоторых регионов России в возрасте от 28 до 54 лет.

"Реализация фальшивок осуществлялась с соблюдением мер строгой конспирации только через проверенных клиентов или их посредников. Передача производилась как через тайники-закладки с оплатой посредством цепочки безналичных расчетов с использованием банковских карт, оформленных на номинальных держателей, так и при личных контактах. Как правило, стоимость подделки составляла примерно половину стоимости номинала", - сказали в пресс-службе.

В ходе технико-криминалистического исследования установлено, что все изъятые образцы денег изготовлены комбинированным способом цветной струйной печати и являются поддельными. В настоящее время все подозреваемые арестованы.