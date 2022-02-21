Суд заменил Жданову срок на реальный из-за его поведения и дискредитации органов власти

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ненецкий окружной суд заменил отцу бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Ивана Жданова Юрию Жданову условный срок на реальный из-за его поведения и дискредитации органов власти, сообщает в понедельник пресс-служба суда.

17 февраля суд Ненецкого автономного округа (НАО) заменил Юрию Жданову условный срок на реальное лишение свободы на три года, изменив приговор Нарьян-Марского городского суда от 19 декабря 2021 года.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда Ненецкого автономного округа изменила приговор в отношении бывшего заместителя председателя жилищной комиссии администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Жданова Ю. П. Как установлено судебной коллегией, Ждановым Ю. П. совершено два умышленных преступления против собственности и интересов службы в органах местного самоуправления, относящихся к категории тяжких и средней тяжести. Преступления совершены им с использованием своего служебного положения и повлекли причинение муниципальному образованию особо крупного материального ущерба, дискредитацию органов местного самоуправления и государственной власти Ненецкого автономного округа, нарушение очередности предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений", - указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Жданов нарушил условия подписки о невыезде, когда до вступления приговора Нарьян-Марского суда уехал из НАО в Нижегородскую область. "О невозможности достижения целей наказания без реального его отбывания свидетельствует также и поведение осужденного, который сразу после постановления приговора и освобождения из-под стражи под подписку о невыезде сознательно нарушил условия подписки, выехал за пределы округа, в связи с чем был вновь заключен под стражу", - сообщает пресс-служба.

По приговору Нарьян-Марского городского суда от 19 декабря 2021 года Жданов был осужден к трем годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Рассматривая дело в апелляционном порядке, судебная коллегия по уголовным делам суда НАО согласилась с выводами суда первой инстанции о доказанности вины осужденного, о юридической квалификации его действий и о необходимости назначения наказания только в виде лишения свободы. Но суд счел, что достижение целей наказания без реального отбывания срока в данном случае необоснованно.