В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на 88-летнего композитора Колкера

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на 88-летнего пенсионера в одном из жилых домов на набережной Черной речки в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нападении на заслуженного деятеля искусств РСФСР композитора Александра Колкера. "В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по горячим следам задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска", - сказала Волк.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается возможная причастность задержанного к совершению других преступлений. По данным полиции, нападение было совершено днем в воскресенье. Мужчина получил ножевое ранение, от госпитализации отказался.

Колкер - лауреат премии Ленинского комсомола (1968 год), заслуженный деятель искусств РСФСР. В 2009 году Колкер стал лауреатом Национальной премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" за спектакль "Гадюка", поставленный по мотивам рассказа Алексея Толстого Новосибирским театром музыкальной комедии.

Песни Колкера вошли в репертуар певцов Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других. Также известны его мюзиклы, оперетты, рок-оперы и музыка к театральным спектаклям и фильмам.