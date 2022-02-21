Верховный суд Крыма начнет рассматривать уголовное дело о диверсии на газопроводе 3 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Крыма назначил рассмотрение уголовного дела в отношении трех подозреваемых в диверсии на газопроводе на 3 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По итогу предварительного слушания было назначено рассмотрение уголовного дела по существу на 3 марта 2022 года. Уголовное дело будет рассматриваться в общем порядке коллегией из трех судей Верховного суда Республики Крым", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что по уголовному делу было подано ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. "В соответствии с УПК РФ рассмотрению с участием присяжных заседателей не подлежат уголовные дела о преступлении, предусмотренных рядом статей, в том числе ст. 281 ("Диверсия") УК РФ", - добавил представитель суда.

Сотрудники ФСБ 4 сентября 2021 года задержали трех жителей Крыма: заместителя председателя запрещенного в России "Меджлиса" Наримана Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых. В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, обвиняемым вменяется умышленная установка на газопровод в селе Перевальном взрывного устройства, которое повредило газопровод, газоснабжение в селе было прервано.