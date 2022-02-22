{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-следователь главка СК РФ получил четыре года колонии по делу о взятке

Грей Эфендиев будет отбывать наказание в колонии общего режима

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве.

На эту тему

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманный районный суд Москвы признал Эфендиева виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки. В ходе прений сторон гособвинение запросило для экс-следователя 11 лет колонии строгого режима.

Теги
Россия
Мощные снегопады парализовали движение транспорта на севере Японии
В районе международного аэропорта у Саппоро за 12 часов выпало более 40 см
Читать полностью