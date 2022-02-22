Новосибирское ГУ МВД взыскало 3 млн рублей с организаторов несогласованной акции

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в полном объеме удовлетворил иск ГУ МВД по Новосибирской области о возмещении затрат на сумму порядка 3 млн рублей за работу во время несогласованной акции, прошедшей в городе 31 января прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области.

"[Суд постановил] иск ГУ МВД по Новосибирской области удовлетворить в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

Иск ГУ МВД по региону на возмещение затрат на сумму порядка 3 млн рублей был предъявлен депутату горсовета Антону Картавину и блогеру Тимуру Ханову. Как следует из данных на сайте суда, Картавин и Ханов организовали 31 января 2021 года несогласованные митинги у Дома офицеров на Красном проспекте и за их организацию Центральным районным судом Новосибирска были арестованы на срок от семи до 10 суток.

В обоснование иска ГУ МВД заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, из-за чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и обеспечение сотрудников.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в начале 2021 года в крупных городах России. В Новосибирске их организаторы - шесть человек - были арестованы на срок до 28 дней.