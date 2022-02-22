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В ДТП в Новосибирской области погибли два человека

Еще двое получили травмы

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на территории Убинского района Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 и его пассажир от полученных травм скончались на месте. С различными травмами госпитализированы водитель автомобиля Toyota и его пассажирка ", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, водитель ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander.

 

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