Житель Смоленска получил 1,5 года условно за размещение фото Гитлера в "Банке памяти"

ТАСС, 22 февраля. Суд признал виновным в реабилитации нацизма жителя Смоленска, который опубликовал фотографии Гитлера на сайте проекта "Банк памяти", и приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года 47-летний житель Смоленска стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Установлено, что он через личный аккаунт разместил в базе данных "Банка памяти" фотографии Гитлера и тем самым распространил заведомо ложные сведения. Отмечалось, он также исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников.

"Банк памяти" - цифровой сервис, где любой желающий может сохранить данные о своих предках и передать их своим близким в цифровом варианте. Организатором проекта является Сбербанк, в качестве партнеров выступают благотворительный фонд "Память поколений" и общественное движение "Бессмертный полк России".