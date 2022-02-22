Присяжные в Тюмени оправдали трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена в 2008 году

ТЮМЕНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Присяжные в Тюменском областном суде оправдали трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена Вадима Шушанова в 2008 году. Об этом журналистам сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Вадим Шушанов был тюменским коммерсантом, он пропал летом 2008 года, через 12 лет выяснилось, что бизнесмена убили. Задержали и осудили за его убийство партнера по бизнесу - Алексея Щепелина (сын экс-совладельца ТДСК - источник ТАСС). Позднее Алексей изменил показания и заявил, что не убивал Шушанова, а лишь был организатором его убийства. После этого в убийстве и пособничестве в убийстве Шушанова обвинили бывшую жену Щепелина Алену, а также ее близких - Андрея Давыдова и Дмитрия Иванова, то есть на скамье подсудимых оказались еще трое граждан.

"Сегодня в Тюменском областном суде присяжные заседатели вынесли вердикт в отношении трех обвиняемых по делу об убийстве бизнесмена Вадима Шушанова, <...> заседатели совещались почти восемь часов. Давыдова признали (единодушно) виновным в укрывательстве убийства, совершенного Щепелиным (ст. 316 УК РФ), но оправдали в самом убийстве (ст. 105 УК РФ) и самоуправных действиях в отношении Шушанова, совершенных с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ), на эту статью обвинение переквалифицировало действия подсудимого в ходе рассмотрения дела в суде (с вменяемого ранее вымогательства, ст. 163 УК РФ). Иванова присяжные оправдали полностью в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33 УК РФ) и в пособничестве самоуправным действиям, совершенным с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ, на эту статью обвинение переквалифицировало действия подсудимого с вменяемого ранее вымогательства - ст. 163 УК РФ). Алена Яковлева оправдана присяжными в пособничестве в убийстве и в пособничестве самоуправным действиям. Но присяжные (единодушно) признали ее виновной в мошенничестве при получении выплат", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник ТАСС, следствие не сумело убедить присяжных в виновности трех фигурантов.

По данным следствия, Алексей Щепелин и двое его знакомых - Андрей и Дмитрий - заманили Шушанова в загородный дом, где Андрей направил ружье на Шушанова, Щепелин потребовал написать расписку. Но Вадим начал сопротивляться, его застрелили, следы преступления замыла супруга Щепелина Алена. Тело Шушанова до сих пор не найдено.