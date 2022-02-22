В Москве металлоконструкция упала с эстакады на машину

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Металлоконструкция упала с эстакады в Москве на проезжавший легковой автомобиль, водитель госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В районе 25-го км Калужского шоссе с грузового автомобиля на эстакаде упала металлоконструкция на проезжающий под ней легковой автомобиль Kia, в результате чего водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что предварительно, причиной падения стало нарушение техники безопасности - металлические конструкции были плохо закреплены на грузовике. Пострадавший, по предварительным данным, получил незначительные травмы.