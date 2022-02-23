В ДТП с участием машины скорой помощи в Омске погиб один человек

ОМСК, 23 февраля. /ТАСС/. Молодой человек погиб в ДТП с участием машины скорой помощи в Омске, также госпитализирована фельдшер. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Установлено, что 19-летний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

"В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия. Пострадала фельдшер 1963 года рождения. Женщина госпитализирована", - сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.