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В ДТП с участием машины скорой помощи в Омске погиб один человек

Еще один пострадал

ОМСК, 23 февраля. /ТАСС/. Молодой человек погиб в ДТП с участием машины скорой помощи в Омске, также госпитализирована фельдшер. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Установлено, что 19-летний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

"В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия. Пострадала фельдшер 1963 года рождения. Женщина госпитализирована", - сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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