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В Новой Москве со склада украли 10,6 тыс. видеорегистраторов стоимостью 4,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Неизвестные украли со склада в Новой Москве 10 тыс. 600 видеорегистраторов, ущерб составил почти 4,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестные путем свободного доступа вошли на территорию склада в Проектируемом проезде в поселке Мосрентген, откуда украли 10 тыс. 600 видеорегистраторов марки Trikli, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 4 млн 399 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что кража была выявлена после проведения инвентаризации 13 февраля. Возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ), злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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