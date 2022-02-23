В полицию Балахны Нижегородской области поступило заявление об избиении 17-летней девушки

ТАСС, 23 февраля. В полицию города Балахна Нижегородской области поступило заявление об избиении подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

"В ОМВД РФ "Балахнинский" поступило заявление от матери 17-летней девушки о том, что ее дочь получила телесные повреждения в результате конфликта с ровесницей", - сказали в главке полиции.

По данному факту полиция проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о правовой квалификации произошедшего.

Ранее в одном из местных Telegram-каналов появился видеоролик, на котором девушка-подросток избивает руками и ногами свою сверстницу, нанося ей удары, в том числе по лицу.

Прокуратура Нижегородской области проверит информацию об избиении. Балахнинской городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.