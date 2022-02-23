СК России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей в ЛНР

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей 22 февраля в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 22 февраля военнослужащие ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, не желая признать выход Луганской Народной Республики из состава Украины и провозглашение самостоятельного суверенного государства, произвели прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой по легковому автомобилю, двигающемуся по автодороге по направлению к селу Березовскому в сторону поселка Золотое-5 города Первомайска Луганской Народной Республики, в котором находились двое мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте.

"В результате прямого попадания снаряда транспортное средство сгорело, а находившиеся в нем люди погибли на месте. Следственный комитет России установит причастных к преступлению лиц и примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к этому преступлению", - заключили в СК.