В Красноярском крае загорелись три дощатых вагончика

КРАСНОЯРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в пожаре в поселке Кошурниково Курагинского района Красноярского края. Еще три человека госпитализированы с ожогами, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Поступило сообщение о загорании трех дощатых вагончиков: один жилой, два хозяйственных. В результате пожара погибли четыре человека, три - травмированы и с ожогами госпитализированы в районную больницу", - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего управление Следственного комитета начало проверку.

Пожар был потушен в 08:09 (04:09 мск) на площади 135 кв. метров. К тушению возгорания привлекались 12 человек и шесть единиц техники.