В Алтайском крае к 21 году и трем месяцам приговорили рецидивиста за убийство полицейского

БАРНАУЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае вынес приговор рецидивисту, признанному виновным в убийстве полицейского минувшим летом. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Вечером 14 июля 2021 года участковый отдела полиции по Ленинскому району подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по делу о фальсификации доказательств. Злоумышленник попросил подвезти его до проезжей части, взял с собой самодельное оружие. Находясь на заднем сиденье автомобиля, рецидивист выстрелил в голову стража порядка", - говорится в сообщении.

После этого, по данным следствия и суда, он поджег тело полицейского и его автомобиль, а затем скрылся.

Подсудимый признан виновным по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества"). Он признал свою вину в убийстве полицейского, у которого остались жена и трое маленьких детей. Судом он приговорен к 21 году и трем месяцам колонии строгого режима, первые пять из них он проведет в тюрьме.

Участковый уполномоченный полиции отдела по Ленинскому району Барнаула пропал летом минувшего года. В его поисках были задействовали все силы УМВД по Барнаулу, МЧС, квадрокоптеры. Тело полицейского обнаружили на через день на полевой дороге в направлении аэропорта вместе со сгоревшим автомобилем. Подозреваемый в его убийстве мужчина оказался неоднократно судим.