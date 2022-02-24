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Неизвестные сообщили о "минировании" судов Петербурга

Анонимные сообщения поступили в городской и более десятка районных судов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд и большая часть районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд, Красногвардейский, Кронштадтский, Сестрорецкий, Петроградский, Невский, Куйбышевский, Колпинский, Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга получили письма о заминировании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что аналогичные сообщения поступили также в Московский, Василеостровский, Приморский и Петродворцовый районные суды.

Проводится проверка.

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