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У артиста Московского театра мюзикла Тимура Пастухова похитили 5,8 млн рублей

Мужчина стал жертвой телефонных мошенников

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники под видом правоохранителей похитили со счета мастера спорта по прыжкам на батуте, артиста Московского театра мюзикла Тимура Пастухова 5,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тимур Пастухов заявил в полицию, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированных операций по получению кредита якобы потребовали перевести с его счета 5,826 млн рублей", - сказал собеседник.

По данному факту полиция проводит проверку.

24-летний Тимур Пастухов является мастером спорта по прыжкам на батуте и чемпионом первенства России в 2013 году. Также он работает артистом Московского театра мюзикла.

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